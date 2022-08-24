Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
50 минут назад

Дорожный конфликт со стрельбой произошел между водителями на МКАД

ТАСС

Дорожный конфликт между водителями "Газели" и Nissan на внутренней стороне МКАД в Москве закончился стрельбой, нарушитель задержан. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе у водителя "Газели" произошел дорожный конфликт с водителем Nissan. В районе 86-го км автодороги водитель иномарки жестами стал требовать от оппонента остановиться, а после того как тот продолжил движение, неизвестный поравнялся с ним и выстрелил из пистолета", - сказал собеседник агентства.

В "Газели" разбилось стекло правой двери, водитель остановился, а неизвестный на Nissan уехал в сторону Осташковского шоссе.

"Спустя некоторое время водитель иномарки был установлен и задержан. Он работает охранником ЧОП, ранее не судим, владельцем гражданского оружия не является. При осмотре машины обнаружены один баллон от пневматического пистолета и металлические шарики", - рассказали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ), нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автоновости,Nissan,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители