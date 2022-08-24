Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

"На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе у водителя "Газели" произошел дорожный конфликт с водителем Nissan. В районе 86-го км автодороги водитель иномарки жестами стал требовать от оппонента остановиться, а после того как тот продолжил движение, неизвестный поравнялся с ним и выстрелил из пистолета", - сказал собеседник агентства.