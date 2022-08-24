Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

Дорожный конфликт между водителями "Газели" и Nissan на внутренней стороне МКАД в Москве закончился стрельбой, нарушитель задержан. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.
"На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе у водителя "Газели" произошел дорожный конфликт с водителем Nissan. В районе 86-го км автодороги водитель иномарки жестами стал требовать от оппонента остановиться, а после того как тот продолжил движение, неизвестный поравнялся с ним и выстрелил из пистолета", - сказал собеседник агентства.
В "Газели" разбилось стекло правой двери, водитель остановился, а неизвестный на Nissan уехал в сторону Осташковского шоссе.
"Спустя некоторое время водитель иномарки был установлен и задержан. Он работает охранником ЧОП, ранее не судим, владельцем гражданского оружия не является. При осмотре машины обнаружены один баллон от пневматического пистолета и металлические шарики", - рассказали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ), нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.