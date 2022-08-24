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33 минуты назад

Новости автомира: большие кроссоверы Hyundai и Kia могут загореться, но это не все проблемы

Российская Газета

Владельцам Hyundai Palisade и Kia Telluride посоветовали парковаться подальше от строений и по возможности от других машин, так как даже при неработающем двигателе существует риск возгорания. Однако для Palisade отзывная кампания, связанная с пожароопасностью, является не единственной.

Кроссоверы Hyundai и Kia могут загореться с неработающим двигателем
Фото: KiaKia

Согласно отчёту Национального управления безопасностью движения на трассах NHTSA, причиной возгорания может служить загрязнение платы модуля управления тягово-сцепным устройством: скопившаяся пыль удерживает влагу, из-за чего происходит короткой замыкание. В Канаде, предположительно по этой причине, зафиксировано три возгорания Hyundai Palisade, в США - ни одного. Также загорелось шесть Kia Telluride, но география пожаров не указывается.

В отзыве участвует 281 447 автомобилей: Hyundai Palisade, выпущенные в период с 10 апреля 2019 года по 30 мая 2022 года, а также Kia Telluride, произведенные в период с 9 января 2019 года по 12 августа 2022 года. Владельцы пожароопасных "корейцев" будут приглашены на сервис в октябре, в настоящее время компании ищут пути для устранения дефекта.

Hyundai Palisade стал участником ещё одной отзывной кампании: у 123 тысяч машин обнаружена проблема со стеклоочистителями, которые работают с перерывами или не функционируют вовсе.

Шестерня внутри электромоторчиков "дворников" не выдерживает нагрузки, возникающей, если щётка сталкивается с препятствием, например, налипшим на стекло снегом. В компании отметили, что стеклоочистители оснащены противоснежной муфтой, которая должна блокировать их работу в случае сильной нагрузки, поэтому, специалисты анализируют ситуации, почему "дворники" выходят из строя. На сервис владельцев Palisade с дефектными стеклоочистителями пригласят также в октябре.

Автоновости,Hyundai,Kia,
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