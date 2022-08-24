Great Wall запатентовал в России пикап King Kong Poer

Китайский концерн Great Wall Poer запатентовал в России новый King Kong Poer. Изображения автомобиля появились в базе Федерального института промышленной собственности. Премьера пикапа King Kong Poer состоялась в феврале 2022 года. У автомобиля рамная конструкция, рессоры сзади. Пикап предлагается в длиннобазном и короткобазном исполнении. Автомобили отличаются размерами грузовой площадки.

Моторная линейка представлена турбодизелем мощностью 163 лошадиные силы и бензиновым турбодвигателем мощностью 190 лошадиных сил. В качестве коробок передач предложены шестиступенчатый механическая коробка передач или восьмиступенчатый автомат. Пикап предлагается в заднеприводной модификации или в варианте с полным приводом. В Китае в базовой комплектации пикап стоит от 88,8 тысяч юаней (795 000 рублей) до 125,8 тысяч юаней (1 млн 126 тысяч рублей).