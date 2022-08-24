Chery Tiggo 8 обновится и получит новый «робот»

Компания Chery готовится представить обновленный Tiggo 8 на домашнем рынке. Портал «Китайские автомобили» публикует новые подробности о грядущем рестайлинге модели – кроссоверу не только подретушируют внешность, но и проведут технический апгрейд: ожидается появление новой шестиступенчатой роботизированной коробки передач Getrag/Magna с двумя сцеплениями «мокрого» типа, которую предложат в связке с 1,5-литровым мотором.

Фото: Chery Chery

Наиболее заметным внешним изменением обновленного Chery Tiggo 8 станет появление единого заднего фонаря, который протянется во всю ширину кузова. Также слегка модернизируют задний бампер, а вместо логотипа Chery на пятой двери под кромкой стекла будет буквенное написание марки.

В салоне изменений больше: появится электронный джойстик переключения режимов движения (у модификации с мотором 1.6), а также единая кластер на 24,6 дюйма, который объединяет цифровую приборку и экран мультимедийной системы. Заявлена аудиосистема Sony, адаптивный круиз-контроль и функция интеллектуального дальнего света.

Chery

Chery

Актуальный Tiggo 8 доступен в Китае с тремя установками на выбор: 1,5-литровым мотором в паре с «механикой» либо шестиступенчатым «роботом» с двумя «сухими» сцеплениями, а также двигателями 1.6 и 2.0 в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой. Ожидается, что для обновленного кроссовера агрегат 1.5 предложат в сочетании с новым «роботом» с парой «мокрых» сцеплений. Такая модификация может добраться и до российского рынка, хотя официального подтверждения этому пока нет.