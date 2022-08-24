Еще один иранский автопроизводитель решил «захватить» рынок РФ

Еще одна иранская компания собирается «захватить» российский рынок. Речь идет о производителе SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) – он может запустить в России продажи седана Saipa Shahin, который построен на платформе «Тойоты», передает Motor.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Данная компания является вторым иранским производителем после Iran Khordo, который анонсировал выход на рынок России.

«Как и IKCO Tara он (Saipa Shahin. — Прим. ред.) относится к C-классу, но использует старенькую платформу Toyota B, предшественницу TNGA-B от нынешнего Yaris. В движение седан приводит «турбочетверка» 1.5 мощностью 112 сил и 178 Нм момента, совмещенная с пятиступенчатой «механикой»», - пишет портал.

Shahin наделили климат-контролем, бесключевым доступном с кнопкой запуска двигателя, семидюймовыми центральным дисплеем, системой контроля давления в шинах, камерой заднего вида, парктрониками и подогревом зеркал. Также сообщается о наличии двух подушек безопасности, АБС и системы распределения тормозных усилий.

В Иране стоимость седана составляет около $12 тыс. (это 720 тыс. рублей). В России же он будет продаваться примерно за $20 тыс. (1,2 миллиона).