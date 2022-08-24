Названа предварительная цена упрощённой LADA Niva Travel

По неофициальной информации, внедорожник «Лада Нива Тревел» в антикризисном исполнении появится у дилеров в первых числах сентября.

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В середине августа АвтоВАЗ возобновил выпуск внедорожников «Лада Нива Тревел» после нескольких месяцев перерыва, но пока не назвал ни цены, ни дату старта продаж. Автомобиль делают в упрощённой комплектации — без подушек безопасности и АБС. В базовом оснащении внедорожника остались передние электростеклоподъёмники, электрозеркала, центральный замок, аудиоподготовка.

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Как рассказали агентству ТАСС в дилерских центрах марки, официальные продажи «Нивы Тревел» начнутся 28 августа, а в автосалонах машины появятся в первых числах сентября. Сам АвтоВАЗ эту информацию не комментирует.

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