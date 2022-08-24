Названа предварительная цена упрощённой LADA Niva Travel

По неофициальной информации, внедорожник «Лада Нива Тревел» в антикризисном исполнении появится у дилеров в первых числах сентября.
В середине августа АвтоВАЗ возобновил выпуск внедорожников «Лада Нива Тревел» после нескольких месяцев перерыва, но пока не назвал ни цены, ни дату старта продаж. Автомобиль делают в упрощённой комплектации — без подушек безопасности и АБС. В базовом оснащении внедорожника остались передние электростеклоподъёмники, электрозеркала, центральный замок, аудиоподготовка.
Как рассказали агентству ТАСС в дилерских центрах марки, официальные продажи «Нивы Тревел» начнутся 28 августа, а в автосалонах машины появятся в первых числах сентября. Сам АвтоВАЗ эту информацию не комментирует.
По данным дилеров, стартовая цена упрощённой «Нивы Тревел» составит 998 000 рублей. Сейчас машины из запасов, выпущенные ещё весной, по прайс-листу стоят от 1 067 000 рублей, но в автосалонах за такие внедорожники просят как минимум 1,5 миллиона рублей