«АвтоВАЗ» объявил стоимость Lada Granta с подушками безопасности

Российский «АвтоВАЗ» возобновил комплектацию автомобилей Lada Granta подушками безопасности для водителя и переднего пассажира. Как сообщили в компании, цена базовой версии Granta с airbag начинается от 602 800 рублей по государственной программе льготного кредитования (она действует только до 1 декабря 2022 года) до 753 500 рублей без учёта программы.

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Как сообщили в компании, начиная с 23 августа все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности.

«В более "старших" версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее», — рассказали в «АвтоВАЗе».

По словам президента автопроизводителя Максима Соколова, возобновление производства автомобилей с подушками безопасности на фоне дефицита электронных компонентов и санкционного давления — «настоящая победа всего коллектива «АвтоВАЗа» его партнёров. Топ-менеджер пообещал расширить список оборудования в машинах «АвтоВАЗа» функциями комфорта и безопасности.

Соколов также отметил, что госпрограмма льготного кредитования, позволяющая покупать Lada с выгодой в 20–25%, значительно укрепляет спрос на рынке и обеспечивает завод стабильной работой.

Российское правительство разрешило выпуск автомобилей без подушек безопасности в мае 2022 года. Послабления в комплектации, по замыслу властей, должны были позволить отечественным автопроизводителям отказаться от использования современных электронных компонентов, которые стали недоступны в России из-за санкций.