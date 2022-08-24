Компания «АвтоВАЗ» сообщила о возобновлении производства Lada Granta с подушками безопасности. Теперь они будут в каждом автомобиле. Соответствующее заявление опубликовано на сайте производителя.

«Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности», — заявили в компании.

Сообщается, что автомобиль в комплектации без подушки безопасности больше не будут выпускать.

«АвтоВАЗ» также назвала стоимость базовой версии Granta, которая оснащена водительской подушкой безопасности. Она начинается с 602 800 рублей, если покупать автомобиль по госпрограмме льготного кредитования.

Президент компании Максим Соколов назвал победой всего коллектива «АвтоВАЗа» и партнеров возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и ограничений.

«Забота о клиентах является приоритетом марки Lada. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки», — подчеркнул он.