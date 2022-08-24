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38 минут назад

Youtube лишил "КамАЗ" доступа к его видео-каналу

Газета.Ruиещё 1

Администрация Google заблокировала аккаунт российского производителя грузовых автомобилей «КамАЗ» на Youtube-канале. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

Youtube лишил "КамАЗ" доступа к его каналу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «КамАЗ».

В компании заявили, что Google прислал уведомление, в котором говорится, что «Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами». О том, что именно повлияло на блокировку канала неизвестно.

При этом, по данным «КамАЗа», все остальные официальные аккаунты будут работать и дальше. Youtube-канал «КамАЗа» был создан в июле 2015 года. На него подписано почти 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России не получал никаких сведений о прекращении проекта отечественных электромобилей Zetta.

Автоновости,Камаз,Google,Минпромторг,
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