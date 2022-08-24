Раскрыт срок появления в России иранского седана Tara

У компании Iran Khodro (IKCO) серьезные планы на Россию, куда она пыталась вернуться на протяжении многих лет. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу отдела испытаний IKCO Бехруза Ахмадзаде, иранская марка определилась с первой моделью и сроком старта продаж. Седан Tara на платформе Peugeot 301, показанный на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS-2022, планируют вывести на наш рынок в начале 2023 года.

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Сообщается, что сейчас Iran Khodro занята сертификацией Tara, которая позволит начать продавать седан в России. Также, по некоторым данным, ведутся поиски местного партнера, который поможет как вывести модель на рынок, так и наладить локализацию ее производства. Будут ли иранские автомобили реализовывать через собственную дилерскую сеть, пока неясно.

Для российского рынка оснащение Tara слегка подкорректируют. Седану заменят топливный и воздушный фильтры, добавят камеры кругового обзора, регистратор, диодную оптику, а также неактуальные для Ирана «теплые» опции. Помимо этого, в список включат спортивную выхлопную систему и потолок «звездное небо».

Tara — новинка в линейке Iran Khodro, вставшая на конвейер только в прошлом году. В основе седана лежит модернизированный вариант платформы PSA PF1, которая роднит его с Peugeot 301.

В движение Tara приводит 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным автоматом.