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29 минут назад

Новости автомира: завод «Москвич» получил права на одноименные товарные знаки

Лера Букина

Заводу «Москвич» предоставили права на одноименные товарные знаки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документы.

Завод «Москвич» получил права на одноименные товарные знаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материалах говорится, что новый патентообладатель знака «Москвич» — акционерное общество «Московский автомобильный завод «Москвич». права на товарные знаки передали от ЗАО «Рено Россия» 8 августа.

Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта на базе завода «Москвич» было подписано между правительством Москвы и компанией ПАО «КамАЗ» в июле.

Согласно ожиданиям, до конца текущего года в стране выпустят около 600 автомобилей, 200 из которых наделят электрическими двигателями.

В 2023 году предприятие намерено выпустить минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году - 100 тысяч. Количество электрокаров будет составлять 10 тысяч и 20 тысяч автомобилей соответственно.

Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила о возобновлении производства Lada Granta с подушками безопасности. Теперь они будут в каждом автомобиле.

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