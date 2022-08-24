Завод «Москвич» получил права на одноименные товарные знаки

Заводу «Москвич» предоставили права на одноименные товарные знаки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документы.

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В материалах говорится, что новый патентообладатель знака «Москвич» — акционерное общество «Московский автомобильный завод «Москвич». права на товарные знаки передали от ЗАО «Рено Россия» 8 августа.

Соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта на базе завода «Москвич» было подписано между правительством Москвы и компанией ПАО «КамАЗ» в июле.

Согласно ожиданиям, до конца текущего года в стране выпустят около 600 автомобилей, 200 из которых наделят электрическими двигателями.

В 2023 году предприятие намерено выпустить минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году - 100 тысяч. Количество электрокаров будет составлять 10 тысяч и 20 тысяч автомобилей соответственно.