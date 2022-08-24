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41 минуту назад

Новости автомира: почему в России резко подорожали «Жигули»

Лера Букина

Рынок подержанных автомобилей восстанавливается благодаря параллельному импорту, однако российские машины, в частности, «Жигули», по какой-то причине в цене не снижаются, а порой и вовсе растут. Вместе с тем доля продаж активно увеличивается. «АвтоВзгляд» разбирался в данной ситуации.

Почему в России резко подорожали «Жигули»
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время автомобиль «Жигули» доступен по цене 150 тыс. рублей и более, отмечает портал.

«Логичным объяснением мог бы стать торг, который заложен в цене любого подержанного авто. Но и тут нас ждал неожиданный изгиб сюжета: всего несколько звонков по предложенным номерам дали «от ворот поворот», - указывает «АвтоВзгляд».

Один из продавцов сообщил порталу, что многие россияне на фоне новостей о возможных проблемах с обслуживанием и содержание импортных машин перешли на отечественный автопром.

Портал подчеркивает, что такие авто «состоят из целого ряда низкокачественных деталей, которыми их пытались вернуть к жизни».

Отечественные автомобили отремонтировать достаточно проблематично, пишет интернет-издание. Особенно, как отмечается, это касается очень старых моделей. Так, с учетом покупки, страховки, постановки на учет, первичного и последующего ремонта сложится крупная сумма денег.

Ранее сообщалось, что иранская компания собирается «захватить» российский рынок. Речь идет о производителе SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) – он может запустить в России продажи седана Saipa Shahin, который построен на платформе «Тойоты».

Автоновости,Toyota,
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