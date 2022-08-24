Блогеры разрезали колесо Bugatti Veyron за $25 тысяч ради эксперимента

Блогеры разрезали колесо Bugatti Veyron за $25 тыс. (2,4 млн рублей) чтобы разобраться, что в нем такого особенного. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Waterjet Channel.

Вместе с диском блогеры распилили и специально изготовленную для Bugatti шину Michlein, которая стоит порядка $10 тыс. долларов. Судя по всему, для экспериментов блогер взял уже бывший в употреблении комплект — на одном из кадров заметно, что колесо изготовлено в 2016 году.

На разрез резины и алюминиевого диска потребовалось 10 минут. На срезе видно внутренне кольцо, которое должно поддерживать шину в случае разрыва. В остальном колесо ничем не отличается от классического колеса.