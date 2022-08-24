Во Франции пересевшим с автомобиля на велосипед заплатят по 4000 евро

Французские власти решили материально поощрять граждан за отказ от автомобиля в пользу экологичного велосипеда. Тем, кто откажется от «грязного» личного транспорта, положена выплата в размере 4000 евро, что по нынешнему курсу равно 240 тысячам рублей. Однако для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Таким образом правительство надеется нагнать другие страны, где велосипеды заметно популярнее, и повысить общую эко-сознательность населения.

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Граждане, живущие в семьях с низким уровнем доходов могут продать свои автомобили и получить от государства полную выплату в размере 4000 евро. Ее можно будет потратить на покупку обычного или электрического велосипеда. Людям же из более благополучного окружения положена менее щедрая субсидия, сообщает The Times.

По плану правительства президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж станет полностью пригодным для езды исключительно на велосипеде — в адаптацию города под двухколесный транспорт вложат 250 миллионов евро. В ближайшие пять лет в столице должны проложить 130 километров велодорожек.

Франция намерена догнать другие европейские страны — Германию, Нидерланды и Данию, которые обошли ее в распространенности велосипедов. Сейчас велосипедисты составляют всего три процента населения Франции, и их доля по плану увеличится до девяти процентов, если принятые меры возымеют эффект. Для сравнения, в Нидерландах на велосипедах разъезжает 27 процентов граждан.