Как АвтоВАЗ улучшил Lada Largus, Niva и Granta

Дилеры Lada получили от АвтоВАЗа письмо, в котором завод уведомил об изменениях автомобилей семейства Lada Granta, Largus и Niva (Travel и Legend).
Доработки моделей были произведены в июле 2022 года, сообщает сайт "Лада.онлайн", ознакомившийся с текстом письма. У семейства Lada Granta салазки переднего сиденья получили ограничитель перемещения, изменена конструкция топливного неформованного шланга-демпфера, "незначительные изменения" есть у уплотнителя центрального сопла.
У Lada Largus была модернизирована конструкция кронштейна гидроагрегата в составе антиблокировочной системы тормозов.
Самое ощутимое изменение для пользователя произошли с семейством Lada Niva: внедорожники Legend и Travel получили эластичную муфту карданного вала из нового материала - это позволило снизить вибрации промежуточного карданного вала.