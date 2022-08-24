Как АвтоВАЗ улучшил Lada Largus, Niva и Granta

Дилеры Lada получили от АвтоВАЗа письмо, в котором завод уведомил об изменениях автомобилей семейства Lada Granta, Largus и Niva (Travel и Legend).

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Доработки моделей были произведены в июле 2022 года, сообщает сайт "Лада.онлайн", ознакомившийся с текстом письма. У семейства Lada Granta салазки переднего сиденья получили ограничитель перемещения, изменена конструкция топливного неформованного шланга-демпфера, "незначительные изменения" есть у уплотнителя центрального сопла.

У Lada Largus была модернизирована конструкция кронштейна гидроагрегата в составе антиблокировочной системы тормозов.