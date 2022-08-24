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19 минут назад

Новости автомира: Tesla рассекретила интерьер электрического грузовика Semi

Газета.Ru

Американская компания Tesla впервые показала интерьер своего электрического грузового автомобиля Semi, сообщает carbuzz.com.

Tesla рассекретила интерьер электрического грузовика Semi
Фото: Simon Alvarez/YouTubeSimon Alvarez/YouTube

Судя по изображению, справа от водителя будет расположена широкая консоль с двумя подстаканниками и подлокотником, а прямо перед лобовым стеклом, в переднюю панель, будут вмонтированы два сенсорных монитора. На них будет выводиться изображения с боковых камер заднего вида, а также различная сервисная информация.

Кроме того, грузовой автомобиль Tesla Semi получит мультируль с сенсорными кнопками, разъемы для зарядки гаджетов, а также несколько ниш для мелких вещей.

Tesla Semi был анонсирован еще в 2017 году. Тогда компания заявила, что грузовик сможет проезжать на одной зарядке аккумулятора от 480 до 800 км. Машина может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 20 секунд. Производство автомобиля должно начаться до конца 2022 года.

Автоновости,Tesla,
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