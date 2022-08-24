Tesla рассекретила интерьер электрического грузовика Semi

Американская компания Tesla впервые показала интерьер своего электрического грузового автомобиля Semi, сообщает carbuzz.com.

Фото: Simon Alvarez/YouTube Simon Alvarez/YouTube

Судя по изображению, справа от водителя будет расположена широкая консоль с двумя подстаканниками и подлокотником, а прямо перед лобовым стеклом, в переднюю панель, будут вмонтированы два сенсорных монитора. На них будет выводиться изображения с боковых камер заднего вида, а также различная сервисная информация.

Кроме того, грузовой автомобиль Tesla Semi получит мультируль с сенсорными кнопками, разъемы для зарядки гаджетов, а также несколько ниш для мелких вещей.