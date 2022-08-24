Электрокар Hyundai Ioniq 6 собрал рекордное число предзаказов

Новинка линейки Hyundai Ioniq, электрический седан Ioniq 6, вызвал ажиотаж на южнокорейском рынке. Всего за сутки с момента открытия предзаказов стримлайнер успели забронировать 37 446 человек — это беспрецедентный результат для марки, оставивший далеко позади некогда рекордный показатель кроссовера Ioniq 5. Цена модели на родине варьируется от 52 миллионов вон (2,3 миллиона рублей) за базовый вариант Exclusive до 61,35 миллиона вон (2,7 миллиона рублей).

Фото: Hyundai Hyundai

Ioniq 6, показанный вживую на июльском Международном автосалоне в Пусане, стал пока единственным не кроссовером в электрической линейке Hyundai. Седан построили на архитектуре E-GMP (Electric Global Modular Platform), на которой также базируются Ioniq 5 и Kia EV6, а его коэффициент сопротивления воздуха (0,21) сравним с показателем Tesla Model 3 и является самым низким за всю историю марки.

В числе интересных решений — выдвижные дверные ручки, камеры вместо обычных зеркал заднего вида, отсутствие каких-либо кнопок в дверных картах и использование переработанных материалов в отделке.

Базовое исполнение Ioniq 6 предлагают с тяговой батареей емкостью 53 киловатт-часа, а топовый вариант — с аккумулятором на 77,4 киловатт-часа, обеспечивающим до 515 километров хода на одной зарядке. Силовая установка седана с полноприводной трансмиссией развивает 325 лошадиных сил и 605 Нм крутящего момента, разгоняя автомобиль с места до 100 километров в час за 5,1 секунды.