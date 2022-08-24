Появились первые фотографии из нового календаря Pirelli

Компания Pirelli опубликовала фотографии бэкстейджа со съемок своего нового календаря. Как и всегда, он выйдет осенью (в прошлом году презентация календаря была отменена из-за пандемии коронавируса). В этот раз тема календаря звучит так: «Любовные письма музе». Съемками занималась австралийский фотограф Эмма Саммертон. По ее словам, в фотографиях будут воплощены женские образы, которые вдохновляли ее на протяжении жизни.
«С самого начала моей карьеры в фотографии я всегда задавалась вопросом, кем является женщина в моем кадре? Кто она? Куда она хочет пойти? Кого она любит? Как она любит? Что ею движет? Какой она видит себя в этом мире? Как она становится собственным воображением? Сначала я задаю эти вопросы себе, а затем проецирую их на историю, которую я пытаюсь рассказать, или на эмоции, которые я надеюсь передать. Моя цель — вдохновить зрителя открыть свой разум и мечтать вместе со мной», — говорит Эмма Саммертон.
«Я заметил работы Эммы Саммертон потому, что ее работы представляют собой богатый, волшебный и сказочный мир, наполненный цветом и воображением», — заявил исполнительный вице-президент и генеральный директор компании Pirelli Марко Тронкетти Провера.
Съемки календаря 2023 года заняли четыре дня: три из них прошли в Нью-Йорке и один — в Лондоне. В календаре появятся многие известные модели: Белла Хадид, Кара Делевинь, Эмили Ратаковски и Саша Пивоварова.
Презентация нового календаря Pirelli пройдет в ноябре.