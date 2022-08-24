Появились первые фотографии из нового календаря Pirelli

«С самого начала моей карьеры в фотографии я всегда задавалась вопросом, кем является женщина в моем кадре? Кто она? Куда она хочет пойти? Кого она любит? Как она любит? Что ею движет? Какой она видит себя в этом мире? Как она становится собственным воображением? Сначала я задаю эти вопросы себе, а затем проецирую их на историю, которую я пытаюсь рассказать, или на эмоции, которые я надеюсь передать. Моя цель — вдохновить зрителя открыть свой разум и мечтать вместе со мной», — говорит Эмма Саммертон.