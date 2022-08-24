Датская марка Zenvo работает над 1800-сильным гиперкаром

Коммерческий директор датской компании Zenvo Automotive Йенс Свердруп в интервью изданию Top Gear рассказал о работе над следующим гиперкаром. Спортивный автомобиль получит гибридную силовую установку на базе мотора V12 мощностью 1500–1800 сил, а также новую трансмиссию и шасси. Кроме того, у машины появятся сразу две версии с допуском на дороги общего пользования. Одна более комфортная, другая ориентированная на трек.

Фото: Zenvo Zenvo

Датский производитель гиперкаров Zenvo Automotive не так широко известен, как его шведский сосед Koenigsegg. В портфолио фирмы три модели. Самая свежая, TSR-S, стоит около 1,5 миллионов евро. Двухдверка оснащена мотором V8 5.8 (1193 л.с., 1100 Нм) с двумя приводными нагнетателями, гоночной коробкой передач и разгоняется до ста за 2,8 секунды. TSR-S выпускается с 2018 года, поэтому в работе уже находится следующая машина с планируемой отдачей в диапазоне 1500—1800 лошадиных сил.

Гиперкару обещаны новое углепластиковое шасси, трансмиссия, электрический привод и двигатель V12 модульной конструкции. Всё это будет спроектировано собственными силами. Мотор получил два электрических турбокомпрессора и без гибридного довеска будет выдавать около 1200 сил. Пару ему составят электромотор на передней оси и восьмиступенчатая коробка передач.