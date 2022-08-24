Great Wall надоели кроссоверы?

Great Wall становится тесно в сегменте кроссоверов, внедорожников и пикапов. Уже и суперкар вот-вот и выйдет на рынок. Единственной легковой модели, видимо, мало, поэтому концерн выпустит ещё одну.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Новый бренд может получить недавно зарегистрированное Great Wall название Yueliang. Новый седан, запечатлённый на "шпионских" фото, имеет кодовое обозначение BC. Тестовый прототип пока ещё не имеет остекления фар и фонарей, крышка багажника и решётка радиатора также явно не серийные.

Примерная длина кузова - 5,1 метра, размер колёсной базы около трёх метров.

Седану прочат гибридную силовую установку, знакомую по моделям Wey. Это подтверждает наличие двух лючков с каждый из сторон автомобиля. Гибрид на базе полуторалитрового турбомотора, который вкупе с электродвигателем на кроссовере выдаёт 483 л.с. и 762 Нм.

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В таком случае вряд ли стоит говорить о доступности седана. Статус модели подчёркивают большой дисплей мультимедиа, пока скрытый от глаз под пологом, и выдвижные ручки.

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