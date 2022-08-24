Great Wall надоели кроссоверы?

Great Wall становится тесно в сегменте кроссоверов, внедорожников и пикапов. Уже и суперкар вот-вот и выйдет на рынок. Единственной легковой модели, видимо, мало, поэтому концерн выпустит ещё одну.
Новый бренд может получить недавно зарегистрированное Great Wall название Yueliang. Новый седан, запечатлённый на "шпионских" фото, имеет кодовое обозначение BC. Тестовый прототип пока ещё не имеет остекления фар и фонарей, крышка багажника и решётка радиатора также явно не серийные.
Примерная длина кузова - 5,1 метра, размер колёсной базы около трёх метров.
Седану прочат гибридную силовую установку, знакомую по моделям Wey. Это подтверждает наличие двух лючков с каждый из сторон автомобиля. Гибрид на базе полуторалитрового турбомотора, который вкупе с электродвигателем на кроссовере выдаёт 483 л.с. и 762 Нм.
В таком случае вряд ли стоит говорить о доступности седана. Статус модели подчёркивают большой дисплей мультимедиа, пока скрытый от глаз под пологом, и выдвижные ручки.
Выход BC на рынок, скорее всего, состоится в 2023 году, но показать прототип модели могут этой осенью.