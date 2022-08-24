Иранцы не собираются закупать моторы у АвтоВАЗа

Второй по величине автопроизводитель Ирана, компания SAIPA, открестилась от планов по закупке двигателей у АвтоВАЗа. Ранее появилась информация, что иранцев заинтересовали «вазовские» моторы, которые можно использовать для перезапуска производства Renault Logan первого поколения. Как выяснило издание Quto, это лишь домыслы СМИ: в стране достаточно моторов собственного производства, и содействие российского автогиганта не требуется.

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SAIPA обзавелась лицензией на производство Renault Logan в Иране в 2007 году. Однако выпуск «Логанов», которые в Исламской Республике продавали под именем Tondar L90, пришлось свернуть несколько лет назад: из-за ужесточившихся санкций со стороны США Renault вышла из совместного проекта и покинула страну.

Иранцы заверяли, что смогут продолжить выпускать Logan своими силами, но до сих пор этого не произошло из-за нехватки деталей, которые исчезли с уходом французского автогиганта.

По данным местных СМИ, главная загвоздка заключается в отсутствии подходящего мотора. Его SAIPA якобы решила закупать в России. Издание Khodro Bank прочило иранскому «Логану» двигатели Lada: в частности, речь шла о ВАЗ-11182 (1,6 литра, 90 лошадиных сил), ВАЗ-21129 (1,6 литра, 106 сил) и ВАЗ-21179 (1,8 литра, 122 сил).

Но, как выяснилось, в «вазовских» двигателях Иран не заинтересован. Об этом сообщили Quto сами представители SAIPA, прибывшие на выставку MIMS-2022 в Москве. У компании имеется собственный моторный завод, который даже производит излишек и готов заняться экспортом. Наиболее современный его продукт — 110-сильный четырехцилиндровый двигатель M15TC.