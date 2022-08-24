Porsche Taycan за сутки посетил 14 стран

Электрокар Porsche Taycan установил новый рекорд, который, пока что, не был признан официально. Официально он звучит так: количество стран, которые удалось посетить на электромобиле за 24 часа. Журналисты британского издания What Car? проехали через 14 стран, в общей сложности намотав за сутки 1930 километров. При этом чтобы проехать такое расстояние на этом автомобиле, пришлось семь раз останавливаться для подзарядки.

Фото: © What Car? © What Car?

Журналисты What Car? установили очередной, но пока официально не подтверждённый, рекорд по количеству стран, через которые удалось проехать на электромобиле за 24 часа. Изначально планировалось, что таких стран будет 13, но в итоге удалось посетить четырнадцать. Правда, без читерства не обошлось, поскольку в списке есть такие карликовые государства, как Лихтенштейн и Люксембург.

Цель поездки — «убедить читателей, что путешествовать по Европе можно и на электромобиле». Маршрут пролегал через Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Францию, Германию, Швейцарию, Лихтенштейн, Италию, Австрию, Словению, Венгрию, Боснию и Серию — в общей сложности его протяжённость составила 1930 километров.

Чтобы проехать это расстояние на Porsche Taycan, пришлось семь раз остановится для подзарядки, причем журналисты выбирали только скоростные 350-киловаттные терминалы.