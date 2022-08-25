Производство легковых автомобилей в июле 2022 года составило 19,4 тысячи штук, сообщает Росстат. Это на 80,6 процента меньше результата за тот же месяц 2021 года, но на 44,5 процента больше, чем в июне 2022-го. Ситуация улучшилась благодаря тому, что в июле АвтоВАЗ возобновил выпуск Niva Legend и Granta Cross – модели сходят с конвейера в «антикризисной» версии без сложной электроники. Кроме того, в стране продолжают работать предприятия УАЗ и Haval. Остальные же заводы до сих пор простаивают.

Всего за семь месяцев в стране произвели 300 тысяч легковушек – на 64,2 процента меньше, чем за январь-июль прошлого года. Ожидается, что в августе объемы производства увеличатся, так как на конвейер вернулась Niva Travel, а также АвтоВАЗ выпустил 1,8 тысячи экземпляров Largus. А с 29 августа тольяттинский завод перейдет на пятидневную рабочую неделю.

Что же касается производства грузовых автомобилей, то за январь-июль в России собрали 80,5 тысяч единиц, что на 20,1 процента ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июле с российских конвейеров сошло 10,1 тысяч грузовиков – это на 35,9 процентов меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что автозаводы «Урал» и ГАЗ в прошлом месяце приостанавливали производство на время корпоративных отпусков.