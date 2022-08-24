Hyundai и Kia предупредили о риске возгорания Palisade и Telluride

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) объявило об отзыве 281 447 автомобилей Kia и Hyundai на американском рынке из-за риска возгорания. В ремонт направят Hyundai Palisade, выпущенные в период с 10 апреля 2019 года по 30 мая 2022 года, а также Kia Telluride, произведенные с 9 января 2019 года по 12 августа нынешнего года. Отзывная кампания начнется в октябре, а пока корейские автопроизводители ищут причину неисправности и способы ее устранения.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Известно о нескольких случаях возгорания указанных моделей. Так, в Канаде зафиксировано три возгорания Hyundai Palisade, также загорелись шесть Kia Telluride, но в какой именно стране, не уточняется. Стоит отметить, что Palisade представлен на российском рынке, однако загорались ли такие автомобили в нашей стране, неизвестно.

Между тем, для Hyundai Palisade это не единственный грядущий отзыв: у кроссоверов для американского рынка обнаружена проблема со стеклоочистителями, которые работают с перерывами или не функционируют вовсе. В октябре 123 тысячи владельцев Palisade пригласят в сервисные центры для устранения дефекта.

Летом американский Palisade обновится: новинку можно будет отличить от дореформенной по радиаторной решетке нового дизайна, другим бамперам, слегка модернизированной оптике и квадратным патрубкам выхлопной системы вместо прежних трапециевидных. Двигатель останется прежним – это бензиновый «атмосферник» V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 лошадиных сил.