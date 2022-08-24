В Монако парковщик разбил дорогой спортивный автомобиль Ferrari LaFerrari за 3,6 миллиона евро (212 миллионов рублей) на глазах у его владельца. На видео произошедшего обратило внимание издание The Sun.

На записи видно, как Ferrari синего цвета медленно едет по улице. Затем он съезжает на обочину дороги, где его ожидает хозяин, и останавливается позади припаркованных мопедов.

Парковщик некоторое время сидит в салоне заведенного автомобиля и, предположительно, ищет ручной тормоз. Затем он открывает дверь и выпрыгивает из Ferrari. При этом двигатель машины по-прежнему остается заведенным. Через несколько секунд автомобиль начинает двигаться вперед.

Мужчина отчаянно пытается запрыгнуть обратно в салон и нажать на тормоз, так как Ferrari едет в направлении мопедов. Он не успевает спасти машину, и она с громким хрустом врезается в них. За кадром слышно, как разъяренный владелец авто кричит: «Ты что, тупой? Убирайся отсюда!»

После этого на видео показано, как Ferrari движется по дороге на следующий день после инцидента с мопедами. На автомобиле видно множество царапин. Ремонт машины обойдется по меньшей мере в 1,2 тысячи евро (70,8 тысячи рублей).

Модель LaFerrari стоила 1,2 миллиона евро (70,8 миллиона рублей), когда она поступила в продажу. Сейчас эти автомобили встречаются редко и ценятся гораздо выше — около 3,6 миллиона евро (212,5 миллиона рублей). В некоторых случаях цена на эту модель достигает 8,4 миллиона евро (496 миллионов рублей).