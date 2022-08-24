Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
57 минут назад

Парковщик разбил Ferrari за 212 миллионов рублей на глазах у владельца

Lenta.ru

В Монако парковщик разбил дорогой спортивный автомобиль Ferrari LaFerrari за 3,6 миллиона евро (212 миллионов рублей) на глазах у его владельца. На видео произошедшего обратило внимание издание The Sun.

На записи видно, как Ferrari синего цвета медленно едет по улице. Затем он съезжает на обочину дороги, где его ожидает хозяин, и останавливается позади припаркованных мопедов.

Парковщик некоторое время сидит в салоне заведенного автомобиля и, предположительно, ищет ручной тормоз. Затем он открывает дверь и выпрыгивает из Ferrari. При этом двигатель машины по-прежнему остается заведенным. Через несколько секунд автомобиль начинает двигаться вперед.

Мужчина отчаянно пытается запрыгнуть обратно в салон и нажать на тормоз, так как Ferrari едет в направлении мопедов. Он не успевает спасти машину, и она с громким хрустом врезается в них. За кадром слышно, как разъяренный владелец авто кричит: «Ты что, тупой? Убирайся отсюда!»

После этого на видео показано, как Ferrari движется по дороге на следующий день после инцидента с мопедами. На автомобиле видно множество царапин. Ремонт машины обойдется по меньшей мере в 1,2 тысячи евро (70,8 тысячи рублей).

Модель LaFerrari стоила 1,2 миллиона евро (70,8 миллиона рублей), когда она поступила в продажу. Сейчас эти автомобили встречаются редко и ценятся гораздо выше — около 3,6 миллиона евро (212,5 миллиона рублей). В некоторых случаях цена на эту модель достигает 8,4 миллиона евро (496 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что водитель из британского города Дерби, графство Дербишир, купил автомобиль Ferrari и разбил его в первый же день, проехав три километра. В дорожной полиции уточнили, что в результате произошедшего водитель не пострадал.

Автоновости,Видео,Ferrari LaFerrari,Ferrari,Ferrari,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители