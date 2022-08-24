LADA впервые за 13 лет стала лидером на авторынке Москвы

В июле жители Москвы чаще всего покупали автомобили LADA, LADA оказалась лидером на столичном авторынке впервые за 13 лет, свидетельствуют данные АО «Электронный паспорт» по рынку новых легковых машин.

Фото: LADA LADA

В последний раз LADA была лидером на авторынке Москвы в июле 2009 года. Нынешний успех связывают с прекращением поставок автомобилей европейских и японских брендов из-за санкций, а также с остановкой производства машин корейских марок на российских заводах вследствие проблем с логистикой комплектующих, передает «Автостат».

В июле новые легковые автомобили LADA были куплены в Москве тиражом в 684 экземпляра. LADA обогнала корейский бренд Kia (580 авто) и китайский Geely (569). Четвертое и пятое место заняли Hyundai (487) и Сhery (474). Самым популярным за июль автомобилем в Москве стала LADA Vesta, эту модель приобрели 393 покупателя. Также популярностью пользовались Geely Coolray (375), Сhery Tiggo 4 (217), LADA Granta (179) и Haval Jolion (178). Всего за месяц в столице купили 5078 новых легковых автомобилей, что на 74% меньше, чем в июле 2021 года.