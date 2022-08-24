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14 минут назад

LADA впервые за 13 лет стала лидером на авторынке Москвы

Деловая газета "Взгляд"

В июле жители Москвы чаще всего покупали автомобили LADA, LADA оказалась лидером на столичном авторынке впервые за 13 лет, свидетельствуют данные АО «Электронный паспорт» по рынку новых легковых машин.

LADA впервые за 13 лет стала лидером на авторынке Москвы
Фото: LADALADA

В последний раз LADA была лидером на авторынке Москвы в июле 2009 года. Нынешний успех связывают с прекращением поставок автомобилей европейских и японских брендов из-за санкций, а также с остановкой производства машин корейских марок на российских заводах вследствие проблем с логистикой комплектующих, передает «Автостат».

В июле новые легковые автомобили LADA были куплены в Москве тиражом в 684 экземпляра. LADA обогнала корейский бренд Kia (580 авто) и китайский Geely (569). Четвертое и пятое место заняли Hyundai (487) и Сhery (474). Самым популярным за июль автомобилем в Москве стала LADA Vesta, эту модель приобрели 393 покупателя. Также популярностью пользовались Geely Coolray (375), Сhery Tiggo 4 (217), LADA Granta (179) и Haval Jolion (178). Всего за месяц в столице купили 5078 новых легковых автомобилей, что на 74% меньше, чем в июле 2021 года.

Напомним, за первые пять месяцев 2022 года наблюдалось падение продаж легковых машин и легкого коммерческого транспорта на 52%. «АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожника Niva Legend, опытную партию электромобилей LADA e-Largus планируется выпустить в 2023 году.

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