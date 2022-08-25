Скончался главный инженер легендарного Ferrari F40

Стало известно о том, что итальянский инженер Никола Матерацци, также известный как «отец Ferrari F40», скончался на 83-м году жизни. За свою выдающуюся карьеру Матерацци активно участвовал в разработке нескольких знаковых автомобилей Lancia, Ferrari и Bugatti, оставив свой след в автомобильном мире.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Никола Матерацци родился в 1939 году в провинции Салерно на юге Италии и изучал инженерное дело в Неаполитанском университете. Он наиболее известен тем, что был главным инженером Ferrari F40 1987 года, который считается одним из величайших суперкаров всех времен. Но прежде чем работать над созданием твин-турбо V8 F40, Матерацци также отвечал за его предшественника — Ferrari 288 GTO 1984 года, который начинался как проект раллийного автомобиля Group-B.

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До своей исключительной работы с Ferrari в 80-х годах Матерацци работал в Lancia с конца 60-х по 70-е годы. Там он участвовал в разработке дорожных автомобилей Flavia и Fulvia, а также культового раллийного автомобиля Lancia Stratos в области трансмиссии, шасси и аэродинамики.

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