Поставщика Hyundai обвинили в использовании детского труда

Стало известно о том, что Министерство труда США обвинило SL Alabama LLC, корейского производителя автозапчастей, в нарушении федеральных законов и законов штата о детском труде на заводе в Алабаме.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

SL Alabama является дочерней компанией корейской SL Corp, которая поставляет фары, задние фонари и другие компоненты для Hyundai и Kia. Hyundai, между тем, имеет завод в Алабаме, который производит Santa Cruz, Santa Fe, Tucson и Elantra.

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Завод поставщика в Александере, штат Алабама, был обвинен в «неоднократном» нарушении трудового законодательства путем использования «угнетающего детского труда» и найма «несовершеннолетних в возрасте до 16 лет», согласно шестистраничной жалобе Министерства труда США, с которой ознакомилось агентство Reuters.

В своем заявлении SL Alabama признала, что дети работали на ее заводе. Поставщик утверждает, что дети, которых он использовал, были наняты сторонней фирмой по подбору персонала, которую он не назвал. Подобные фирмы в прошлом подвергались критике за то, что они позволяют работодателям избежать ответственности за проверку сотрудников и их право на работу.

В дополнение к жалобе в суд было подано предложение о заключении мирового соглашения между SL Alabama и правительством. Хотя оно еще должно быть подписано судьей, в нем компания согласилась прекратить наем несовершеннолетних, наказать менеджеров, знающих об использовании несовершеннолетних работников, и приостановить любые отношения с рекрутерами, поставляющими детский труд.

«Мы полностью сотрудничали с расследованием Департамента труда, и мы находимся в процессе дополнения нашей системы проверки, чтобы несовершеннолетние не работали в дальнейшем», — говорится в заявлении SL Alabama.

В заявлении, однако, не уточняется, сколько детей работало на заводе и какие виды работ они выполняли. Также неясно, будут ли наложены штрафы или наказания за это нарушение на компанию или фирму по подбору персонала.