Угон «на разбор»: две модели Toyota стали самыми угоняемыми в РФ

Аналитики крупнейшего поставщика услуг по охране недвижимости «Delta Системы безопасности» заявили агентству РИА «Новости», что количество противоправных действий в отношении транспортных средств за первое полугодие выросло на 10-30%. Самыми угоняемыми автомобилями в 2022 году для угона «на разбор» стали седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.

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Наибольшее количество попыток угона и противоправных действий было зафиксировано в марте-апреле 2022 года, а наименьшее количество — в феврале и июле. Самыми популярными моделями для угона стали Toyota Camry, Toyota RAV4, Mazda 6, Mazda CX-9, Mercedes GLE53 AMG, Mercedes-Benz S400, а также модели BMW.