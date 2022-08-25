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2 часа назад

Новости автомира: Toyota Camry и Toyota RAV4 стали самыми угоняемыми автомобилями в РФ

Южный автомобиль

Аналитики крупнейшего поставщика услуг по охране недвижимости «Delta Системы безопасности» заявили агентству РИА «Новости», что количество противоправных действий в отношении транспортных средств за первое полугодие выросло на 10-30%. Самыми угоняемыми автомобилями в 2022 году для угона «на разбор» стали седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.

Угон «на разбор»: две модели Toyota стали самыми угоняемыми в РФ
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Наибольшее количество попыток угона и противоправных действий было зафиксировано в марте-апреле 2022 года, а наименьшее количество — в феврале и июле. Самыми популярными моделями для угона стали Toyota Camry, Toyota RAV4, Mazda 6, Mazda CX-9, Mercedes GLE53 AMG, Mercedes-Benz S400, а также модели BMW.

Рост числа угонов связан с тем, что большинство из них нацелены на дальнейший разбор и продажу по запчастям. Также возросло количество попыток мошенничества с автомобилями, находящимися в лизинге. Мошенники пытаются продать лизинговый автомобиль на запчасти и провести махинации с их страховкой.

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