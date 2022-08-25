В РФ испытают систему предупреждения водителей о дорожных препятствиях

В России планируется начать тестирование новой технологии, которая будет предупреждать водителя о пешеходах, дорожных препятствиях и других машинах на трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора инфраструктурного центра «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Екатерину Кочергину.

Фото: Владимир Сергеев/РИА «Новости» Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В основе системы лежит технология взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой и другими участниками движения V2X (vehicle-to-everything, англ. «транспортное средство — ко всему»). Она будет определять вибрационное воздействие от участников движения и определять дорожные препятствия, а после передавать эту информацию на бортовой компьютер автомобиля.