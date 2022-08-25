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2 часа назад

Toyota Camry и Toyota RAV4 стали самыми угоняемыми автомобилями в России

Газета.Ruиещё 1

Седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4 стали самыми угоняемыми автомобилями в 2022 году. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на поставщика услуг по охране недвижимости "Delta Системы безопасности". Большинство машин похищается с целью разбора.

"Наибольшее количество попыток угона и других противоправных действий было совершено в марте и апреле, на этот период пришлось 30% всех тревог за 2022 год. А наименьшее – в феврале и июле. Наибольшей популярностью у правонарушителей пользуются Toyota Camry и RAV4, затем идут Mazda 6 и CX9, на третьем месте — Mercedes GLE53 AMG и S400 и замыкает — BMW", — пояснили эксперты.

Отмечается, что увеличение числа угонов связано в основном с ростом цен на запчасти, а также их дефицитом. Машины похищают для того, чтобы их разобрать, на запчасти и в дальнейшем продать. Ранее сообщалось, что количество запросов на покупку полисов каско только от угона и полной гибели автомобиля с января по май 2022 года увеличилось в пять раз по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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