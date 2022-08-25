АвтоВАЗ начал переносить сборку Lada Vesta в Тольятти

На завод АвтоВАЗа в Тольятти начало поступать демонтированное сварочное оборудование из Ижевска, в ближайшее время начнется его установка с последующей пусконаладкой.

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Как сообщает паблик Avtograd news, перед заводскими специалистами поставлена задача сварить первый пробный кузов автомобиля Vesta уже в ноябре месяце. С последующей отладкой всего техпроцесса и запуском производства весной 2023 года.

Последний экземпляр Vesta "Лада Ижевск" выпустила 3 августа. Предприятие станет заниматься изготовлением кузовных панелей и пластиковых деталей для Vesta, которые будут доставлять в Тольятти. Также персонал привлекут к освоению выпуска "новой перспективной модели" Lada e-Largus, оснащенной электрической силовой установкой.