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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ начал переносить сборку Lada Vesta в Тольятти

Российская Газета

На завод АвтоВАЗа в Тольятти начало поступать демонтированное сварочное оборудование из Ижевска, в ближайшее время начнется его установка с последующей пусконаладкой.

АвтоВАЗ начал переносить сборку Lada Vesta в Тольятти
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает паблик Avtograd news, перед заводскими специалистами поставлена задача сварить первый пробный кузов автомобиля Vesta уже в ноябре месяце. С последующей отладкой всего техпроцесса и запуском производства весной 2023 года.

Последний экземпляр Vesta "Лада Ижевск" выпустила 3 августа. Предприятие станет заниматься изготовлением кузовных панелей и пластиковых деталей для Vesta, которые будут доставлять в Тольятти. Также персонал привлекут к освоению выпуска "новой перспективной модели" Lada e-Largus, оснащенной электрической силовой установкой.

Концепт автомобиля уже есть, но проект находится в самом начале: предстоит огромная работа по поиску поставщиков всей номенклатуры комплектующих, необходимых для выпуска электрического "Ларгуса".

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