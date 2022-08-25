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1 час назад

Новости автомира: названы сроки появления автомобилей Iran Khodro в России

Алиса Селезнёва

Иранская компания Iran Khodro намерена начать продажи автомобилей на российском рынке в начале следующего года. Об этом со ссылкой на автопроизводителя пишет «Российская газета».

Названы сроки появления автомобилей Iran Khodro в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первым на российский рынок планируется вывести седан Iran Khodro Tara. Машина уже была продемонстрирована на московской международной выставке MIMS-2022. Автомобиль построен на базе Peugeot 301 и оснащен двигателем объемом 1,6 литров с мощностью 113 лошадиных сил. Iran Khodro Tara доработают для России, заменив топливные и воздушные фильтры, оснастив системой кругового обзора, встроенными видеорегистраторами, «звездным небом» в салоне и подогревом задних сидений.

При этом пока неизвестна цена автомобиля, а также то, будет ли иранская компания создавать собственную дилерскую сеть или воспользуются услугами мультибрендовых дилеров. Немаловажным вопросом, ответа на который также пока нет, является и то, планируется ли локализация производства машин в России.

Iran Khodro не первый раз пытается выйти на российский рынок, и «сейчас конъюнктура его такова, что иранский производитель может прижиться», отмечает издание.

Ранее стало известно, что российский АвтоВАЗ решил создать принципиально новое поколение двигателей для своих автомобилей. По информации СМИ, автопроизводитель собирается разработать семейство двухлитровых ДВС с мощностью от 100 до 200 лошадиных сил.

Также АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти. 8 июня с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Минимальная цена машины составляла 658,3 тыс. рублей.

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