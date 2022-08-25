Aurus опроверг данные о водородном седане за 36 миллионов рублей

Информация о том, что водородная версия Aurus Senat будет стоить 36 миллионов рублей, оказалась ошибочной. Об этом сообщает Quto со ссылкой на разработчика представительских машин — ФГУП НАМИ. Ранее в Telegram-канале Mash появились данные о цене седана на топливных элементах, которая якобы более чем вдвое превысит ценник Lamborghini Urus. Однако прогнозы касательно стоимости модели давать пока рано.

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В НАМИ подчеркнули, что пока собрали только прототипы Aurus Hydrogen и сейчас обкатывают их для отработки технологий. Поставят ли водородную версию Aurus на конвейер, пока неизвестно, сказал замглавы государственного предприятия по работе со СМИ Андрей Гармай.

Ранее СМИ сообщили, что Aurus Senat на топливных элементах якобы готовят к серийному производству осенью, которое запустят в случае поступления заказа от государства. Однако и срок вероятного начала сборки не соответствует действительности, заявил Гармай. Год назад глава Минпромторга Денис Мантуров обозначил другую дату — 2024 год, причем речь шла не о старте производства, а о готовности первого серийного образца.

Впервые Aurus Hydrogen показали публике в мае 2021 года, когда в Татарстане наладили выпуск «стандартного» гибридного седана.