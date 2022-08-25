Самый дорогой GAC в России сменил поколение

На домашнем китайском рынке дела у GAC Trumpchi GM8 (он же M8) идут неплохо: премиальный однообъемник, который впервые появился в 2017 году, входит в тройку самых продаваемых моделей в классе. Год назад модель добралась до России — тут она продается под именем GN8 — и на данный момент это самый дорогой автомобиль GAC в стране. Между тем в Китае дебютировал M8 второго поколения, причем пока показали только роскошную версию Master, которая отличается богатым списком оснащения. Вэн изменился снаружи и внутри и обзавелся гибридной модификацией.

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GAC Trumpchi M8 второго поколения можно отличить от дореформенного по новой передней и задней оптике, а также огромной радиаторной решетке с вертикальными ламелями, которая придает автомобилю сходство с моделями Lexus. Со сменой поколения однообъемник слегка прибавил в длину по сравнению с предшественником, увеличилось и расстояние между осями.

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В салоне появилась виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма, а размер экрана мультимедийной системы теперь составляет 14,6 вместо прежних 12,3 дюйма. Фишкой модели стал джойстик коробки передач с подсвеченным «кристаллом». Посадочная формула Trumpchi M8 – 2+2+3, а версия Master отличается от прочих премиальными материалами отделки, креслами второго ряда с подогревом, вентиляцией и массажем, а также встроенными в подголовники динамиками аудиосистемы Yamaha.

Базовый двигатель остался прежним – это 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 лошадиные силы, пару ему составляет восьмидиапазонный автомат Aisin. Альтернативой служит новая для M8 гибридная установка, в которую входят ДВС 2.0 на 190 сил и «тойотовский» электромеханический вариатор THS (Toyota Hybrid System).

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