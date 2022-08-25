Ситуация на автомобильном рынке РФ начнет приходить в норму в 2024-2026 годах. С таким прогнозом выступил генеральный директор компании «Москвич» Дмитрий Пронин на Международном Московском автомобильном форуме IMAF-2022, передает ТАСС.

«В оптимистичном сценарии в 2022 году продажи упадут в 2 раза относительно 2021 года, после чего ожидается восстановление к 2024-2026 году», - говорится в тексте презентации гендиректора.

Он прокомментировал нынешнее состояние автомобильной промышленности. По словам Пронина, в общей сложности мощность российских предприятий по производству легковых автомобилей составляет более 2 млн машин в год, однако в настоящее время около 50% компаний временно не работают.