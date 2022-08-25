Новую модель Kia EV6 сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель Kia EV6. Согласно документу, автомобиль сертифицирован в России в заднеприводном и полноприводном вариантах, с одним и двумя электродвигателями соответственно. Запас хода автомобиля составляет 500 км. Местом производства машины значится Южная Корея.

Фото: Kia Kia

Мощность силовой установки полноприводной версии EV6 — 325 лошадиных сил. Среди оборудования автомобиля — климат-контроль, система мониторинга давления в шинах, а также система стабилизации. Осенью 2021 года представители Kia заявляли о планах вывести электромобиль на российский рынок во второй половине 2022 года. О том, начнутся ли продажи автомобиля в России в изменившихся условиях, не сообщалось.