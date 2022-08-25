Названы опасные для водителей болезни

Врач-терапевт Андрей Звонков назвал болезни, которые могут быть смертельно опасными для водителей. С какими недугами лучше не садиться за руль он рассказал порталу URA.RU.
Так, вождение автомобиля может быть смертельно опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Терапевт назвал их бомбой замедленного действия.
«Человек может умереть прямо за рулем. Если у людей есть мерцательная аритмия или сложные формы нарушения сердечного ритма, то им лучше перейти в разряд пассажиров. На предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. А в быту каждый сам рискует, исходя из собственных соображений. Человек, у которого давление 200 на 100, может этого не знать. Он сядет за руль и может неожиданно потерять сознание», — сказал Звонков.
Также за руль лучше не садиться людям с катарактой, глаукомой и после перенесенного инсульта.
«При глаукоме может поменяться цветовосприятие очень сильно. При катаракте происходит выпадение полей зрения. Не стоит садиться за руль после перенесенного инсульта. Если реабилитация прошла полностью, человек чувствует себя нормально, реакция у него не пострадала, то после консультации невролога он может вернуться к вождению», — отметил врач.
Перед получением прав Звонков посоветовал обязательно пройти осмотр психоневролога, невропатолога, которые оценят состояние будущего водителя. Он также назвал лекарства, употребляя которые нельзя управлять автомобилем. Это препараты, влияющие на центральную нервную систему, т.к. они снижают реакцию и успокаивающие препараты, в том числе «Валокордин».