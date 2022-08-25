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56 минут назад

Новости автомира: ГИБДД начала рассылать письма об аннулировании регистраций

Никита Бородкин

ГИБДД начала рассылать письма об аннулированных регистрациях автомобилей из-за поддельных диагностических карт. Как сообщает Autonews.ru, инспекция также направляет информацию о сфальсифицированных документах в Российский союз автостраховщиков и другие страховые компании, с которыми сотрудничают автолюбители.

ГИБДД начала рассылать письма об аннулировании регистраций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одно из таких писем недавно пришло владельцу Jaguar F-Pace. В январе 2022 года водитель оформил скомпрометированную диагностическую карту, однако по решению замглавы московского управления ГИБДД Евгения Логиновского в мае ее аннулировали. Уже в июне автомобиль сняли с государственной регистрации.

Как объяснили в Союзе операторов технического осмотра, сейчас ГИБДД имеет множество методов проверки действительности карт и выявления «серых» пунктов техосмотра. В частности, в Москве и Московской области жестко взялись за проверки подобных сервисов и в редких случаях им удается работать больше двух недель.

Водителям в случае аннулирования регистрации из-за фальсификации приходится проходить техосмотр повторно. Ездить на такой машине запрещено — при первом нарушении составляет 500–800 рублей, но за повторный проступок грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок 1–3 месяца.

Автоновости,Jaguar F-Pace,Jaguar,ГИБДД,
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