ГИБДД начала рассылать письма об аннулировании регистраций

ГИБДД начала рассылать письма об аннулированных регистрациях автомобилей из-за поддельных диагностических карт. Как сообщает Autonews.ru, инспекция также направляет информацию о сфальсифицированных документах в Российский союз автостраховщиков и другие страховые компании, с которыми сотрудничают автолюбители.

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Одно из таких писем недавно пришло владельцу Jaguar F-Pace. В январе 2022 года водитель оформил скомпрометированную диагностическую карту, однако по решению замглавы московского управления ГИБДД Евгения Логиновского в мае ее аннулировали. Уже в июне автомобиль сняли с государственной регистрации.

Как объяснили в Союзе операторов технического осмотра, сейчас ГИБДД имеет множество методов проверки действительности карт и выявления «серых» пунктов техосмотра. В частности, в Москве и Московской области жестко взялись за проверки подобных сервисов и в редких случаях им удается работать больше двух недель.