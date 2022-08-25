Цена нового Aurus Senat на водородном топливе будет составлять 36 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Также отмечается, что стоимость модели может подняться. Интернет-издание обращает внимание на то, что данный автомобиль дороже, чем Porsche Taycan в самой «роскошной комплектации».

Автомобиль был представлен на выставке MIMS Automobility Moscow 2022. Заявлено, что на одной заправке он может проехать до 600 км, а разгоняться он сможет от нуля до ста км/ч за 4 секунды. Автомобиль оснащен двумя электромоторами и мотором на водородном топливе. В настоящее время модель проходит тестирование ведущим научным и инжиниринговым центром транспортной отрасли России НАМИ.

Стоимость Aurus на бензине начала активно расти в связи с санкциями и повышением цен на зарубежные запчасти. Новый автомобиль на водороде состоит из 20% импортных деталей. По словам представителей компаний, вся основа — 80% деталей — является отечественной.