Цена нового Aurus Senat на водородном топливе будет составлять 36 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
Также отмечается, что стоимость модели может подняться. Интернет-издание обращает внимание на то, что данный автомобиль дороже, чем Porsche Taycan в самой «роскошной комплектации».
Автомобиль был представлен на выставке MIMS Automobility Moscow 2022. Заявлено, что на одной заправке он может проехать до 600 км, а разгоняться он сможет от нуля до ста км/ч за 4 секунды. Автомобиль оснащен двумя электромоторами и мотором на водородном топливе. В настоящее время модель проходит тестирование ведущим научным и инжиниринговым центром транспортной отрасли России НАМИ.
Стоимость Aurus на бензине начала активно расти в связи с санкциями и повышением цен на зарубежные запчасти. Новый автомобиль на водороде состоит из 20% импортных деталей. По словам представителей компаний, вся основа — 80% деталей — является отечественной.
Ранее сообщалось, что иранская компания SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) готовится к «захвату» российского рынка. Производитель собирается запустить в России продажи седана Saipa Shahin, который построен на платформе «Тойоты».