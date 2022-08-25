Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
31 минуту назад

Новости автомира: названа стоимость нового Aurus Senat на водороде

Лера Букина

Цена нового Aurus Senat на водородном топливе будет составлять 36 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Также отмечается, что стоимость модели может подняться. Интернет-издание обращает внимание на то, что данный автомобиль дороже, чем Porsche Taycan в самой «роскошной комплектации».

Автомобиль был представлен на выставке MIMS Automobility Moscow 2022. Заявлено, что на одной заправке он может проехать до 600 км, а разгоняться он сможет от нуля до ста км/ч за 4 секунды. Автомобиль оснащен двумя электромоторами и мотором на водородном топливе. В настоящее время модель проходит тестирование ведущим научным и инжиниринговым центром транспортной отрасли России НАМИ.

Стоимость Aurus на бензине начала активно расти в связи с санкциями и повышением цен на зарубежные запчасти. Новый автомобиль на водороде состоит из 20% импортных деталей. По словам представителей компаний, вся основа — 80% деталей — является отечественной.

В «Москвиче» назвали срок восстановление российского авторынка

Ранее сообщалось, что иранская компания SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) готовится к «захвату» российского рынка. Производитель собирается запустить в России продажи седана Saipa Shahin, который построен на платформе «Тойоты».

Автоновости,Видео,Toyota,Porsche,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители