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32 минуты назад

Новости автомира: раскрыт срок возобновления производства кузова Lada Vesta

Лера Букина

Первый пробный кузов автомобиля Lada Vesta, вероятно, будет готов в ноябре текущего года. Запуск производства на заводе в Тольятти намечен на весну 2023 года, сообщает Avtograd News.

Раскрыт срок возобновления производства кузова Lada Vesta
Фото: ПАО "АВТОВАЗ"ПАО "АВТОВАЗ"

«Перед заводскими специалистами поставлена задача, первый пробный кузов автомобиля VESTA должен быть сварен уже в ноябре месяце текущего 2022 года. С последующей отладкой всего техпроцесса и запуском производства весной 2023 года», - указал портал.

Отмечается, что в рамках реализации программы переноса производства автомобилей Lada Vesta с завода Lada Ижевск на главную площадку в Тольятти на новое место активно поступает демонтированное сварочное оборудование

«В ближайшее время начнется его установка с последующей пусконаладкой», - пишет Avtograd.

Ранее генеральный директор компании «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что ситуация на автомобильном рынке РФ начнет приходить в норму в 2024-2026 годах. По его словам, согласно оптимистичному сценарию, в 2022 году продажи сократятся в 2 раза относительно 2021 года, после чего ожидается восстановление к 2024-2026 году.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Дмитрий Пронин,
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