Раскрыт срок возобновления производства кузова Lada Vesta

Первый пробный кузов автомобиля Lada Vesta, вероятно, будет готов в ноябре текущего года. Запуск производства на заводе в Тольятти намечен на весну 2023 года, сообщает Avtograd News.

Фото: ПАО "АВТОВАЗ" ПАО "АВТОВАЗ"

«Перед заводскими специалистами поставлена задача, первый пробный кузов автомобиля VESTA должен быть сварен уже в ноябре месяце текущего 2022 года. С последующей отладкой всего техпроцесса и запуском производства весной 2023 года», - указал портал.

Отмечается, что в рамках реализации программы переноса производства автомобилей Lada Vesta с завода Lada Ижевск на главную площадку в Тольятти на новое место активно поступает демонтированное сварочное оборудование

«В ближайшее время начнется его установка с последующей пусконаладкой», - пишет Avtograd.