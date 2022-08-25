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2 часа назад

Новости автомира: представлен новый кроссовер Corvette, но это не Chevrolet

Carakoom

На днях был представлен кроссовер с легендарным именем Corvette, однако к бренду Chevrolet он не имеет никакого отношения, ведь это творение китайской компании BYD. Бренд Chevrolet пока не подвергся «кроссоверизации», однако известное имя решили использовать в китайской компании BYD и представили Corvette 07.

Представлен новый кроссовер Corvette
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Длина новинки составляет 4,82 метра, поэтому он относится к сегменту D. Благодаря своим размерам кроссовер очень близок к BYD Tang. Оба автомобиля созданы на одной платформе и имеют определенное сходство.

Дизайн: BYD Corvette 07 выделяется массивной решеткой радиатора и узкими фарами с полосками ДХО. Задние фонари расположены горизонтально и также выглядят очень тонкими, соединяясь при этом друг с другом при помощи светящейся полосы.

Carakoom

Вид сбоку довольно скучен: в глаза бросаются разве что выполненные заподлицо дверные ручки и 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Carakoom

Двигатели: Анонсировано, что Corvette 07 будет предлагаться в виде гибрида, который состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя и небольшого электромотора.

Также будет доступен вариант Performance, включающий второй электродвигатель, установленный на задней оси, чтобы обеспечить полный привод и суммарную отдачу силовой установки около 200 лошадиных сил.

Цены: Новый внедорожник BYD Corvette 07 дебютирует на ближайшем автосалоне в Чэнду в конце августа. На данный момент неизвестно, какой будет его цена, но, по сообщениям местных медиа, она будет стартовать примерно от 36 720 евро (~2,2 млн рублей).

Автоновости,BYD,Chevrolet,
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