Выделенная полоса: когда на российских дорогах появятся беспилотники

Большинство западных автоконцернов, поддержав санкции, ушли с российского рынка. На их проекты, связанные с беспилотным транспортом, рассчитывать не приходится. Насколько отечественные производители способны самостоятельно справиться с этими задачами, разбирался «Профиль».

Фото: Электробуса КАМАЗ-1221 ШАТЛ // ©Максим Богодвид / РИА Новости Электробуса КАМАЗ-1221 ШАТЛ // ©Максим Богодвид / РИА Новости

Проверки на дорогах общего пользования

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Автономные автомобили могут появиться на дорогах России до конца текущего года. В ближайших планах IT-компании «Яндекс» – продолжить тестирование беспилотных такси и роботов-доставщиков, начатое пять лет назад на закрытых площадках, уже в новом формате. Первые автономные машины «Яндекса» появились на дорогах общего пользования некоторое время назад. Их можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и инновационном городе Иннополис (Республика Татарстан).

Егор Алеев /ТАСС // Беспилотник "Яндекс.Такси" во время тестовой поездки в Иннополисе

Эксперимент проходит успешно: ДТП с участием беспилотников зафиксировано не было. Правда, без контроля со стороны человека пока не обходится. Робота подстраховывает специалист компании, который готов в любой момент взять управление автомобилем на себя.

«Яндекс» – не единственный разработчик беспилотного транспорта в России. Другие отечественные автопроизводители занимаются аналогичными проектами. Свои продукты продвигают КАМАЗ, Уральский автозавод, «Сбер», «Алмаз-Антей». Например, на площадке форума «Армия-2022» производитель «Уралов» представил прототип беспилотного грузовика. Машина оснащена системой компьютерного видения, также ею можно управлять и дистанционно – с помощью пульта. Обращает на себя внимание тот факт, что уральский грузовик, которому не нужен водитель, поскольку даже кабины не предусмотрено, на форуме был представлен в камуфляжной окраске и без нее. Вывод: новинку отечественного автопрома предлагают не только заказчикам из силовых структур, но и гражданским грузоперевозчикам.

Евгений Одиноков / РИА Новости // Беспилотный грузовик автозавода "Урал" на шасси "Урал-432067-73", выставка "Армия-2022"

Если говорить о сегменте коммерческого транспорта, то в текущем году как минимум еще одна российская компания начала тестировать беспилотный грузовик собственной разработки. Автомобиль «СтарЛайн» прошел испытания на закрытых площадках, а после сертификации машина будет проходить проверку на трассе M11 «Нева» (Санкт-Петербург – Москва).

Где могут быть использованы беспилотники

Основное преимущество беспилотного транспорта в том, что его использование позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий – по оценкам специалистов, примерно на 8%. Кроме того, примерно в полтора раза могут снизиться средние сроки доставки грузов. При этом логистические и прочие издержки уменьшатся на 15%.

Максим Богодвид / РИА Новости // Беспилотный робот-курьер "Яндекс.Ровер"

Экономия, как ожидается, может быть достигнута в том числе за счет отказа от штатных водителей. Искусственному интеллекту не надо платить зарплату, делать отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Он способен работать в режиме 24/7, без обеденных перерывов и «санитарных» остановок.

Беспилотный грузовой транспорт позволит ликвидировать дефицит профессиональных водителей, который в настоящее время в среднем оценивается в 10–20%, а на сложных или менее популярных направлениях достигает 30–40%. В 2022–2023 годах робо-фуры с грузами будут осуществлять перевозки на 19,5 тыс. км федеральных дорог. Инвестиции в данный проект превышают 12,7 млрд рублей, однако в случае необходимости сумма может быть и увеличена.

Аналогичная ситуация и в сегменте спецтехники. Среди перспективных разработок – агробот: трактор, способный автономно выполнять сельскохозяйственные работы, и комбайн, собирающий урожай зерновых без участия человека. У военных есть МАРС А800 (мобильная автономная робототехническая система) – уникальная беспилотная робототехника, предназначенная для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и решения других задач на поле боя.

Беспилотный транспорт может появиться и в сегменте железнодорожных пассажирских перевозок. В частности, «Ласточки», работающие без машиниста, как ожидается, уже в этом году пройдут сертификацию и обкатку, после чего поезда начнут курсировать по Московскому центральному кольцу (МЦК) с интервалом в три минуты.

В стадии реализации находятся проекты автобусов-беспилотников ШАТЛ (совместная разработка автоконцерна КАМАЗ и Научно-исследовательского центра НАМИ) и MatrЁshka. Конкуренцию «Яндекс.Такси» могут составить аналогичные разработки «Сбера», но на электротяге. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания позволило увеличить на 40% полезное пространство салона.

Сергей Савостьянов /ТАСС // Беспилотный модульный автобус MatrЁshka во время тестового заезда

О нормативной и ресурсной базах

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства по согласованию правового режима для экспериментальной эксплуатации беспилотных автомобилей. Документ предусматривает разделение этих транспортных средств на две группы: полностью автономные и контролируемые инженерами-испытателями. На машинах должны быть установлены камеры видеофиксации, специальный знак «Автономное вождение», указан телефон компании, которой принадлежит беспилотник, чтобы в случае ДТП или поломки можно было сообщить о случившемся.

Цена имеет значение

Очевидно, что как минимум на первом этапе высокая цена автономных машин по сравнению с обычными станет серьезным препятствием для логистических компаний, агрегаторов такси, предприятий муниципального транспорта. Действительно, сегодня беспилотный грузовик или автобус обходится заказчикам приблизительно в 14,5 млн руб., что в два раза выше цены «аналоговой» машины.

Есть надежда, что в дальнейшем, когда оборудование для автономного транспорта запустят в серийное производство, цена будет скорректирована в нижнюю сторону. Это сделает беспилотники доступными для массового покупателя.