Фото дня: новый Ford Edge на патентных снимках

Министерство промышленности и информационных технологий Китая пополнило свою базу данных фотографиями нового поколения Ford Edge. Кроссовер теперь на 122 мм длиннее и, таким образом, имеет длину ровно пять метров. Колесная база также увеличилась на 100 мм до 2950 мм. Продажи запланированы на следующий год.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

С точки зрения дизайна новинка явно вдохновлена моделью Mondeo, теперь также эксклюзивной для Китая. Сходство распространяется на освещение, решетку радиатора, выдвижные дверные ручки и двухцветную окраску, благодаря которой громоздкий внедорожник кажется легче. Интерьер еще не показан, но мы ожидаем, что там будет гигантский информационно-развлекательный дисплей, такой как 27-дюймовый экран 4K, который есть у последнего Ford Evos.

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