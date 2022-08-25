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1 час назад

Новости автомира: Новый Ford Edge для Китая просочился через патентные снимки

ПроКроссовер.ру

Министерство промышленности и информационных технологий Китая пополнило свою базу данных фотографиями нового поколения Ford Edge. Кроссовер теперь на 122 мм длиннее и, таким образом, имеет длину ровно пять метров. Колесная база также увеличилась на 100 мм до 2950 мм. Продажи запланированы на следующий год.

Фото дня: новый Ford Edge на патентных снимках
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

С точки зрения дизайна новинка явно вдохновлена моделью Mondeo, теперь также эксклюзивной для Китая. Сходство распространяется на освещение, решетку радиатора, выдвижные дверные ручки и двухцветную окраску, благодаря которой громоздкий внедорожник кажется легче. Интерьер еще не показан, но мы ожидаем, что там будет гигантский информационно-развлекательный дисплей, такой как 27-дюймовый экран 4K, который есть у последнего Ford Evos.

ПроКроссовер.ру

Мощность исходит от 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом и составляет 251 л.с. Коробка передач строго восьмиступенчатая автоматическая, но можно выбирать между FWD и AWD. Гибридная спецификация также находится на рынке, но появится позже.

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