Заводской тюнин: Lada Granta удивит изменениями во внешности

На АвтоВАЗе была сфотографирована Lada Granta с необычным покрытием подфарного и бамперного молдингов: традиционно эти элементы покрыты хромом, но на автомобиле на фото - они чёрные.

Фото: Avtograd news Avtograd news

Сайт "Лада.онлайн" отмечает, что среди владельцев Lada пользуется спросом "антихром", когда хромированные элементы кузова красятся в чёрный. Не исключено, что на АвтоВАЗ решили предложить такую опцию с завода, например, в рамках спецверсии.