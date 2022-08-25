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1 час назад

Новости автомира: Lada Granta удивит изменениями во внешности. Это заводской тюнинг

Российская Газета

На АвтоВАЗе была сфотографирована Lada Granta с необычным покрытием подфарного и бамперного молдингов: традиционно эти элементы покрыты хромом, но на автомобиле на фото - они чёрные.

Заводской тюнин: Lada Granta удивит изменениями во внешности
Фото: Avtograd newsAvtograd news

Сайт "Лада.онлайн" отмечает, что среди владельцев Lada пользуется спросом "антихром", когда хромированные элементы кузова красятся в чёрный. Не исключено, что на АвтоВАЗ решили предложить такую опцию с завода, например, в рамках спецверсии.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ может выпустить Lada без хромированного декора, который будет заменён на детали, окрашенные серой эмалью. На запечатлённом автомобиле чёрными являются только передние молдинги, а задние вставки, а также все шильдики остались без изменений.

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