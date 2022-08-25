Иранцы предложили турбомотор для автомобилей Lada

На сегодняшний день автомобили Lada комплектуются исключительно атмосферными двигателями. В прошлом году появилась информация, что АвтоВАЗ может начать использовать 1,3-литровый турбомотор TCe 150 концерна Renault, однако весной этого года французы ушли с российского рынка, разорвав партнерские отношения с российским автопроизводителем. Как выяснил портал Quto.ru, на выручку АвтоВАЗу могут прийти иранцы, а именно компания Iran Khodro, в арсенале которой как раз есть современный наддувный агрегат.

Фото: © Алексей Кованов / Quto.ru © Алексей Кованов / Quto.ru

Речь идет о двигателе объемом 1,6 литра: он построен на базе французской атмосферной «четверки» TU5, а наддув помогли внедрить инженеры немецкой фирмы FEV. Иранский турбомотор развивает 163 лошадиные силы, то есть он превосходит по мощности топовый агрегат АвтоВАЗа, бензиновый «атмосферник» 1.8, который выдает всего 145 сил и устанавливается на Vesta Sport.

Iran Khodro готова поставлять свои моторы «всем желающим, в том числе и АвтоВАЗу», если руководство российского автогиганта заинтересуется этим предложением. Причем иранцы могут импортировать в Россию как сам двигатель, так и его же в связке с механической либо автоматической коробкой передач.