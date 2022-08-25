Что нужно знать про Kia Sportage нового поколения

KIA Sportage V поколения официально был представлен еще в прошлом году. В Европе и США модель появилась осенью 2021 года, а до рынка России добралась только в феврале. Тогда была собрана первая партия автомобилей, но сбои в логистике заставили остановить производство. Только летом компания неожиданно раскрыла прайс на новые автомобили, а первые экземпляры появились в продаже в автосалонах.

Фото: Car.ru Car.ru

KIA Sportage нового поколения вышел на рынок России с опозданием, а сейчас его актуальность стоит под вопросом. Во-первых, поставлять машино-комплекты в Калининград, а затем готовые машины в дилерские центры, не так просто. Во-вторых, стоимость модели нового поколения уже дошла до 2 850 000 в базовом исполнении. Однако приобрести транспортное средство при желании можно у неофициалов. К примеру, в Казахстане проводится сборка этой модели крупноузловым методом. Но на такие машины не предоставляется гарантия в России.

Car.ru

Внешность новинки получилась необычной, поэтому привыкать к ней придется длительное время. Массивная облицовка радиатора обрамляется крупной диодной оптикой. Все это лишний раз подчеркивает немалые габариты автомобиля. Длина кузова составляет 466 см, а колесная база 275,5 см. Для рынка России предусматривается длиннобазная версия. Большие габариты позволили организовать много свободного места для пассажиров. Но для пользователей не предусматривается никаких опций - отдельного климата, столиков. Багажник тоже самый простой, вмещает до 550 литров. Интерьер нового автомобиля оформлен по подобию Sorento. Приборы и медиасистему объединили в единый блок.

Технически автомобиль является близнецом Hyundai Tucson. В оснащении предусматривается мотор 2,0 на 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКПП. Еще одна версия предлагается с двигателем 2,5 на 190 л.с., который сочетается с 8АКПП. Подвеска настроена таким образом, чтобы передавать вибрацию в салон даже от мелкие неровностей на дороге, поэтому выезжать на грунтовку не рекомендуется. В городе автомобиль не показывает проблем, если не мучить мотор и не выжимать всю мощность.

Car.ru

В базовом исполнении кроссовер предлагается за 2 849 900 рублей. Если рассматривать версию Comfort с набором теплых опций, 2-зонным климатом и диодной оптикой, придется отдать 3 129 900 рублей. Мотор 2,5 предлагается в исполнении Luxe, которое оценивается в 3 464 900 рублей. Топовые версии оцениваются в 3 939 900 рублей.