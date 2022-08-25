Появились первые фото серийного электрокроссовера Kia EV9

Компания Kia опубликовала первые фотографии серийного электрокара EV9. Большой электрический кроссовер проходит финальные испытания на полигоне в корейском Намьянге, но его мировая премьера состоится только в первом квартале следующего года. Как и прошлогодний концепт, он получит оригинальную переднюю светотехнику, трёхрядный салон и силовую установку с батареей емкостью 100 киловатт-часов. Ожидается, что автомобиль сможет проезжать без подзарядки до 500 километров.

Фото: Kia Kia

Финальные тесты Kia EV9 проходят на полигоне исследовательского центра Hyundai в корейском Намьянге. По словам компании, машину разработали за 3,5 года, а её мировая премьера запланирована на I квартал 2023-го. Пока же кроссоверу калибруют рулевое управление и подвеску (с помощью имитации мощеных улочек в Бельгии), а также проверяют его возможности вне асфальтированных дорог. Например, на скользких подъемах и грунтовых участках с бродами.

На фотографиях EV9 мало чем отличается от предваряющего его концепта. Разве что кузов не такой угловатый, а задние двери не распахиваются по-аристократически против хода движения. Вместо боковых камер — зеркала на ножках, плюс в дверях виднеются выдвижные ручки. Концепт насчитывал в длину почти пять метров. Для него были заявлены батарея на 100 киловатт-часов (такая емкость всплывала неофициально) и дальность хода до 483 километров. В этом плане серийный EV9, скорее всего, повторит прототип.