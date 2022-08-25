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1 час назад

Новости автомира: Во Владивостоке пожаловались на наплыв подержанных машин из Японии

Газета.Ru

Ввезенные из Японии во Владивосток автомобили создают заторы в порту и на дорогах вокруг него, сообщает местный портал VL.ru.

Японские б/у авто создали проблемы в российском городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Машины «гроздьями» свисают с палуб и занимают все свободное место на причалах и стоянках, в дальневосточных портах появляются пробки из судов, стоящих в очереди на выгрузку», — говорится в заметке.

По данным издания, занимающиеся покупкой авто на аукционах менеджеры не успевают отвечать на звонки клиентов. Автовозы стоят в пробках на въезд в порт, а охранникам приходится организовывать реверсивное движение, чтобы выпустить полные грузовики из порта и впустить пустые.

«Нет особых предпочтений, берут почти все. Корабли приходят постоянно, машин очень много. Места на стоянках заканчиваются, вывозим машины из порта тоже не сразу, большая очередь. Потом расставляем по всем возможным местам — на парковках, в гаражах, у себя во дворе», – рассказал представитель одной из компаний-импортеров.

Ранее сообщалось, что таможня РФ зафиксировала тройное увеличение роста ввоза иномарок через Владивосток.

Автоновости,ФТС России,
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