Японские б/у авто создали проблемы в российском городе

«Нет особых предпочтений, берут почти все. Корабли приходят постоянно, машин очень много. Места на стоянках заканчиваются, вывозим машины из порта тоже не сразу, большая очередь. Потом расставляем по всем возможным местам — на парковках, в гаражах, у себя во дворе», – рассказал представитель одной из компаний-импортеров.