Более 70% россиян готовы поехать за машиной в Казахстан

Почти три четверти россиян готовы приобрести автомобиль в Казахстане, если эта покупка будет выгодна, сообщает автоклассифайд Drom.ru со ссылкой на данные опроса, проведенного среди 10,8 тыс. автомобилистов из разных регионов России.

«Подавляющее большинство опрошенных (70%) ответили положительно, 19%, напротив, не согласны на такой шаг. 11% участников опроса затруднились с ответом. Автолюбители Урала показали наибольший процент готовности к покупке машин в Казахстане», — говорится в сообщении Drom.ru, поступившем в «Газету.Ru».

В частности, более 80% опрошенных из Челябинской и Свердловской областей готовы пригнать машину из Казахстана. В Москве выразили такую готовность 69% респондентов, в Сибири — более 73%. Среди факторов против такого решения участники опроса упоминают отсутствие гарантии на ввезенные из Казахстана автомобили.